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Погба - о дисквалификации: Я с нетерпением жду результата апелляции
Футболисту трудно смириться с такой ситуацией
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Поль Погба из "Ювентуса" дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
В недавнем интервью для Forbes футболист признался, что ему чрезвычайно трудно смириться с такой ситуацией.
"Трудно быть абсолютно честным. Футбол был частью моей жизни, сколько я себя помню. Однако у меня есть моя семья, друзья и мои болельщики, которые поддерживают меня, и это облегчает жизнь. Все будет хорошо".
Затем Погба рассказал об апелляции, которую он подал в Спортивный арбитражный суд (CAS).
"Хотя я не могу говорить об этом очень много. Пока я сосредоточен на поддержании физической формы и с нетерпением жду результата".
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