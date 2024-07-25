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Погба - о дисквалификации: Я с нетерпением жду результата апелляции

Италия
Обновлено

Футболисту трудно смириться с такой ситуацией

Погба - о дисквалификации: Я с нетерпением жду результата апелляции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Поль Погба из "Ювентуса" дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

В недавнем интервью для Forbes футболист признался, что ему чрезвычайно трудно смириться с такой ситуацией.

"Трудно быть абсолютно честным. Футбол был частью моей жизни, сколько я себя помню. Однако у меня есть моя семья, друзья и мои болельщики, которые поддерживают меня, и это облегчает жизнь. Все будет хорошо".

Затем Погба рассказал об апелляции, которую он подал в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Хотя я не могу говорить об этом очень много. Пока я сосредоточен на поддержании физической формы и с нетерпением жду результата".


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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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