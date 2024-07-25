Погба - о дисквалификации: Я с нетерпением жду результата апелляции

Поль Погба из "Ювентуса" дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

В недавнем интервью для Forbes футболист признался, что ему чрезвычайно трудно смириться с такой ситуацией.

"Трудно быть абсолютно честным. Футбол был частью моей жизни, сколько я себя помню. Однако у меня есть моя семья, друзья и мои болельщики, которые поддерживают меня, и это облегчает жизнь. Все будет хорошо".

Затем Погба рассказал об апелляции, которую он подал в Спортивный арбитражный суд (CAS).