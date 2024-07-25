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Фиорентина близка к подписанию хавбека Монцы

Италия
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Переговоры находятся на финальной стадии

Фиорентина близка к подписанию хавбека Монцы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фиорентина" близка к подписанию контракта с полузащитником "Монцы" Андреа Кольпони.

Как сообщает Фабрицио Романо, соглашение предусматривает аренду игрока с последующим правом выкупа за 12 миллионов евро. Ожидается, что в ближайшие дни будут согласованы все детали контракта.

Андреа в прошлом сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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