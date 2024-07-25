Фиорентина близка к подписанию хавбека Монцы

"Фиорентина" близка к подписанию контракта с полузащитником "Монцы" Андреа Кольпони.

Как сообщает Фабрицио Романо, соглашение предусматривает аренду игрока с последующим правом выкупа за 12 миллионов евро. Ожидается, что в ближайшие дни будут согласованы все детали контракта.

Андреа в прошлом сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.