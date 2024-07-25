Хавбек сборной США не входит в планы Ювентуса

Полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккенни не входит в планы клуба на будущий сезон.

По словам журналиста Николо Скиры, туринцы хотели бы продать игрока за 15-20 миллионов евро.

Маккенни выступает за "Ювентус" с 2021 года, его контракт рассчитан до лета 2025 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 28 миллионов евро.