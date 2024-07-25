Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек сборной США не входит в планы Ювентуса
Уэстон Маккенни может покинуть свою команду
Полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккенни не входит в планы клуба на будущий сезон.
По словам журналиста Николо Скиры, туринцы хотели бы продать игрока за 15-20 миллионов евро.
Маккенни выступает за "Ювентус" с 2021 года, его контракт рассчитан до лета 2025 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 28 миллионов евро.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Олимпия - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- ЛК. Старт Полесья, Днепр-1 официально исключен, соперники для наших конкурентов в Таблице коэффициентов
- Олимпия - Полесье. Анонс и прогноз матча квалификации Лиги конференций на 25.07.2024
- Романо: Именитый тренер итальянского гранда вышел на контакт с Довбиком
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн