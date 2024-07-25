  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Хавбек сборной США не входит в планы Ювентуса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек сборной США не входит в планы Ювентуса

Италия
Обновлено

Уэстон Маккенни может покинуть свою команду

Хавбек сборной США не входит в планы Ювентуса

Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккенни не входит в планы клуба на будущий сезон.

По словам журналиста Николо Скиры, туринцы хотели бы продать игрока за 15-20 миллионов евро.

Маккенни выступает за "Ювентус" с 2021 года, его контракт рассчитан до лета 2025 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 28 миллионов евро.

Читайте такжеТалантливый защитник Ювентуса продолжит свою карьеру в Борнмуте
По теме
yellow-arrow
Рома готова удвоить зарплату Довбику. В Жироне украинец зарабатывает 1.3 млн евро
yellow-arrow
Фиорентина близка к подписанию хавбека Монцы
yellow-arrow
Талантливый защитник Ювентуса продолжит свою карьеру в Борнмуте
США Ювентус (Турин) Уэстон Маккенни
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости