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Рома подписала вингера из Ювентуса - Романо
Вскоре итальянской клуб объявит официально
Getty Images / Global Images Ukraine
"Рома" вскоре объявит о переходе вингера Матиаса Суле из "Ювентуса“.
По информации Фабрицио Романо, туринский клуб заплатил за игрока 26 миллионов евро, плюс еще 4 млн в виде бонусов. Кроме того, "Ювентус" сохранит за собой 10% от суммы будущей продажи Матиаса.
Футболист подпишет контракт, который будет рассчитан на пять лет.
Суле за всю свою карьеру сыграл 136 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 16 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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