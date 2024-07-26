Рома подписала вингера из Ювентуса - Романо

"Рома" вскоре объявит о переходе вингера Матиаса Суле из "Ювентуса“.

По информации Фабрицио Романо, туринский клуб заплатил за игрока 26 миллионов евро, плюс еще 4 млн в виде бонусов. Кроме того, "Ювентус" сохранит за собой 10% от суммы будущей продажи Матиаса.

Футболист подпишет контракт, который будет рассчитан на пять лет.

Суле за всю свою карьеру сыграл 136 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 16 ассистов.