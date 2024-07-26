Фиорентина подтвердила подписание хавбека Монцы

"Фиорентина" подписала контракт с полузащитником Андреа Кольпони из "Монцы".

Футболист будет выступать за итальянский клуб на правах аренды до июня 2025 года. Договор также имеет опцию выкупа игрока за 12 миллионов евро.

Андреа в прошлом сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.