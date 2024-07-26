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Фиорентина подтвердила подписание хавбека Монцы
Андреа Кольпони временно сменил клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" подписала контракт с полузащитником Андреа Кольпони из "Монцы".
Футболист будет выступать за итальянский клуб на правах аренды до июня 2025 года. Договор также имеет опцию выкупа игрока за 12 миллионов евро.
Andrea è Viola. ⚜️#Fiorentina pic.twitter.com/TfdywTG9Yt— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 26, 2024
Андреа в прошлом сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
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Источник:fiorentina
Опубликовал: Екатерина Власова
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