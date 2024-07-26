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Болонья прислала официальное предложение о подписании легенды Боруссии Д

Италия
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Но Хуммельс пока не определился со своим будущим

Болонья прислала официальное предложение о подписании легенды Боруссии Д

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Болонья" направила официальное предложение по сотрудничеству с немецким защитником Матсом Хуммельсом.

Как сообщил генеральный директор клуба, Клаудио Фенуччи, "Болонья" представила свой проект игроку и теперь ожидает его решения.

Итальянцы два дня назад заказали медицинский осмотр, но Матсу нужно больше времени, чтобы определиться со своим будущим.

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В июне Хуммельс принял решение покинуть дортмундскую "Боруссию" на правах свободного агента. Матс сыграл 508 матчей в составе немецкого клуба. А в сезоне 2023/24 на его счету 40 проведенных встреч, в которых он отметился 4 голами и 1 ассистом.

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Боруссия (Дортмунд) Матс Хуммельс Болонья
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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