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Болонья прислала официальное предложение о подписании легенды Боруссии Д
Но Хуммельс пока не определился со своим будущим
Getty Images / Global Images Ukraine
"Болонья" направила официальное предложение по сотрудничеству с немецким защитником Матсом Хуммельсом.
Как сообщил генеральный директор клуба, Клаудио Фенуччи, "Болонья" представила свой проект игроку и теперь ожидает его решения.
Итальянцы два дня назад заказали медицинский осмотр, но Матсу нужно больше времени, чтобы определиться со своим будущим.
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В июне Хуммельс принял решение покинуть дортмундскую "Боруссию" на правах свободного агента. Матс сыграл 508 матчей в составе немецкого клуба. А в сезоне 2023/24 на его счету 40 проведенных встреч, в которых он отметился 4 голами и 1 ассистом.
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