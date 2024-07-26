Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Хеа готов продолжить свою карьеру в клубе Серии А
Давид может присоединиться к Дженоа
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, который уже не играет год, имеет неожиданный вариант, где продолжить свою карьеру.
По словам Джанлуки Ди Марцио, агенты футболиста связались с клубом Серии А "Дженоа". Испанский голкипер готов присоединиться к этой команде, но руководство итальянского гранда еще не приняло решение.
Напомним, Давид Де Хеа находится без клуба после того, как покинул "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года.
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Названа зарплата, которую Рома предлагает Довбику
- Украина U-23 – Марокко U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
- Юноши в ½ ЕВРО U-19, Украина на Олимпиаде, Динамо в отборе ЛЧ, Полесье дебютирует в еврокубках. Расписание футбола на 22 – 28 июля
- Довбик дал зелёный свет на переход в Рому - Романо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн