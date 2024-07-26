Де Хеа готов продолжить свою карьеру в клубе Серии А

Легенда "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, который уже не играет год, имеет неожиданный вариант, где продолжить свою карьеру.

По словам Джанлуки Ди Марцио, агенты футболиста связались с клубом Серии А "Дженоа". Испанский голкипер готов присоединиться к этой команде, но руководство итальянского гранда еще не приняло решение.

Напомним, Давид Де Хеа находится без клуба после того, как покинул "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года.