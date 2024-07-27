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Фонсека перед игрой против Ман Сити: Вы увидите атакующий Милан
Рассказал, как будет играть Милан под его руководством
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Пауло Фонсека рассказал о том, как "россонери" будут играть против "Манчестер Сити".
"Я могу на 100% гарантировать вам, что вы увидите атакующий "Милан", "Милан", который доминирует в матчах, быстро возвращает себе мяч и заставляет фанатов гордиться им.
Мы будем защищаться не так, как в прошлом сезоне. Я не хочу сравнивать, но это будет происходить иначе. В этом аспекте мы должны прибавлять, если хотим побеждать", — сказал Фонсека.
Напомним, сейчас европейские клубы проводят товарищеские матчи в преддверии нового сезона. "Милан" 28 июля сыграет против "Манчестера Сити" на стадионе "Янки Стадиум", в 01:00.
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