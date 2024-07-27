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Монца оформит аренду голкипера Аталанты

Италия

Середняк Серии А усиливается

Монца оформит аренду голкипера Аталанты

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Монца" вскоре оформит переход голкипера "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини. Как сообщает Николо Скира, итальянец находится в одном шаге от этого трансфера.

Переход пройдет на правах аренды с опцией выкупа. Между “Монцой” и вратарем уже согласован контракт на один год временно, после чего еще на три года постоянно.

“Голлини” находится в команде с 2018 года, но с января 2023 года он представлял "Наполи" на правах аренды. На его счету 14 матчей в составе неаполитанцев.

Текущий контракт с "Аталантой" действует до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего голкипера в четыре миллиона евро.

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Аталанта (Бергамо) Пьерлуиджи Голлини Монца
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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