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Фонсека одержал первую победу в Милане: россонери победили Манчестер Сити – ВИДЕО

Италия

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Фонсека одержал первую победу в Милане: россонери победили Манчестер Сити – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках товарищеского матча "Манчестер Сити" встречался с "Миланом" в Нью-Йорке.

"Горожане" открыли счет на 19 минуте благодаря точному удару Холанда. Но уже к 34 минуте благодаря дублю нападающего "россонери" Коломбо "Милан" вышел вперед.

На старте второго тайма Макети сравнял счет, но Насти на 78-й минуте принес победу итальянцам.

Для португальского тренера Пауло Фонсеки это первая победа во главе "Милана". Он провел три спарринга, но в предыдущих двух проиграл ("Роме", 2:5) и сыграл вничью (с "Рапидом", 1:1).

Следующий матч "Милан" проведет в ночь с 31 июля на 1 августа против "Реала".

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Манчестер Сити Паулу Фонсека Милан
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