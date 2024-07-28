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Фонсека одержал первую победу в Милане: россонери победили Манчестер Сити – ВИДЕО
В волевом стиле
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках товарищеского матча "Манчестер Сити" встречался с "Миланом" в Нью-Йорке.
"Горожане" открыли счет на 19 минуте благодаря точному удару Холанда. Но уже к 34 минуте благодаря дублю нападающего "россонери" Коломбо "Милан" вышел вперед.
На старте второго тайма Макети сравнял счет, но Насти на 78-й минуте принес победу итальянцам.
Для португальского тренера Пауло Фонсеки это первая победа во главе "Милана". Он провел три спарринга, но в предыдущих двух проиграл ("Роме", 2:5) и сыграл вничью (с "Рапидом", 1:1).
Следующий матч "Милан" проведет в ночь с 31 июля на 1 августа против "Реала".
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