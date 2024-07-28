Де Хеа вел переговоры с клубом Малиновского, но стороны не сошлись в зарплате

Испанский голкипер Давид де Хеа мог перейти в “Дженоа”. Об этом сообщает Sky Sports.

Предложение генуэзцев было одним из трех лучших, которые получил вратарь. Однако после переговоров стало ясно, что де Хеа хочет получать большую зарплату. Дженоа сообщил представителям футболиста, что не сможет предложить такие средства.

Де Хеа уже больше года находится без клуба. Последний раз испанец играл 3 июня 2023 года против "Манчестер Сити" (1:2) в финале Кубка Англии.

Отметим, что в составе манкунианцев испанец во время своего последнего сезона заработал ориентировочно 23 миллиона евро.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего голкипера в пять миллионов евро.