  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рома объявила о подписании защитника
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома объявила о подписании защитника

Италия
Обновлено

21-летний оборонец

Рома объявила о подписании защитника

Фото: ФК Рома

Новина українською

"Рома" на своих официальных ресурсах объявила о подписании 21-летнего шведского защитника Самуэля Даля.

В прошлом сезоне он выступал за "Юргорден". Сумма трансфера составила около 4,3 млн. евро.

Игрок выбрал себе футболку с номером 26. Сайт “Ромы” сообщает, что Даль стал 13 футболистом со шведским паспортом в истории команды.

В активе 21-летнего защитника один матч за сборную Швеции. Также он вызывался на июньские товарищеские матчи, но не провел ни минуты.

Это третий платный трансфер “Ромы” в этом сезоне. В том числе они купили уже второго левого защитника после Анхелиньо.

Читайте такжеРома с понедельника начнет переговоры с Жироной по поводу Довбика
По теме
yellow-arrow
Фабрицио Романо: Рафаель Варан перейдет в Комо
yellow-arrow
Рома с понедельника начнет переговоры с Жироной по поводу Довбика
yellow-arrow
Де Хеа вел переговоры с клубом Малиновского, но стороны не сошлись в зарплате
Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт Роми
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости