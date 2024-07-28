Рома объявила о подписании защитника

"Рома" на своих официальных ресурсах объявила о подписании 21-летнего шведского защитника Самуэля Даля.

В прошлом сезоне он выступал за "Юргорден". Сумма трансфера составила около 4,3 млн. евро.

Игрок выбрал себе футболку с номером 26. Сайт “Ромы” сообщает, что Даль стал 13 футболистом со шведским паспортом в истории команды.

В активе 21-летнего защитника один матч за сборную Швеции. Также он вызывался на июньские товарищеские матчи, но не провел ни минуты.

Это третий платный трансфер “Ромы” в этом сезоне. В том числе они купили уже второго левого защитника после Анхелиньо.