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Рома объявила о подписании защитника
21-летний оборонец
Фото: ФК Рома
"Рома" на своих официальных ресурсах объявила о подписании 21-летнего шведского защитника Самуэля Даля.
В прошлом сезоне он выступал за "Юргорден". Сумма трансфера составила около 4,3 млн. евро.
Игрок выбрал себе футболку с номером 26. Сайт “Ромы” сообщает, что Даль стал 13 футболистом со шведским паспортом в истории команды.
Day 1️⃣ for Dahl! ????????#ASRoma pic.twitter.com/8trhN1Sl4P— AS Roma English (@ASRomaEN) July 28, 2024
В активе 21-летнего защитника один матч за сборную Швеции. Также он вызывался на июньские товарищеские матчи, но не провел ни минуты.
Это третий платный трансфер “Ромы” в этом сезоне. В том числе они купили уже второго левого защитника после Анхелиньо.
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