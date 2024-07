Фабрицио Романо: Рафаель Варан перейдет в Комо

Рафаэль Варан присоединится к "Комо". Об этом сообщает Фабрицио Романо в Х.

По информации источника, официальное заявление итальянского клуба появится в ближайшее время. Контракт 31-летнего француза с "Комо" рассчитан до 2026 года с опцией продления еще на один сезон.

