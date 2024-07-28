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Фабрицио Романо: Рафаель Варан перейдет в Комо
За сведением инсайдера француз подписал двухлетний контракт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рафаэль Варан присоединится к "Комо". Об этом сообщает Фабрицио Романо в Х.
По информации источника, официальное заявление итальянского клуба появится в ближайшее время. Контракт 31-летнего француза с "Комо" рассчитан до 2026 года с опцией продления еще на один сезон.
???????? Understand Raphael Varane’s formal signature on two year deal as new Como player is imminent!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2024
Official statement to follow soon. ????????
Varane will join Como on two year deal valid until 2026…
…exclusive story from June, set to be confirmed. pic.twitter.com/QSnGfj4GPn
Напомним, 30 июня истекло трудовое соглашение француза с "Манчестер Юнайтед", за который защитник выступал с 2021 года. В прошлом сезоне Варан принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.
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