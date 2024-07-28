Фабрицио Романо: Рафаель Варан перейдет в Комо

Рафаэль Варан присоединится к "Комо". Об этом сообщает Фабрицио Романо в Х.

По информации источника, официальное заявление итальянского клуба появится в ближайшее время. Контракт 31-летнего француза с "Комо" рассчитан до 2026 года с опцией продления еще на один сезон.

???????? Understand Raphael Varane’s formal signature on two year deal as new Como player is imminent!



Official statement to follow soon. ????????



Varane will join Como on two year deal valid until 2026…



…exclusive story from June, set to be confirmed. pic.twitter.com/QSnGfj4GPn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2024

Напомним, 30 июня истекло трудовое соглашение француза с "Манчестер Юнайтед", за который защитник выступал с 2021 года. В прошлом сезоне Варан принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.