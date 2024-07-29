Наполи продлил контракт с хавбеком сборной Италии

Пресс-служба "Наполи" объявила о продлении контракта с полузащитником Майклом Фолоруншо.

Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2029 года.

Прошлый сезон 26-летний Фолоруншо провёл в аренде в "Вероне", отличившись пятью голами и одной результативной передачей в 34 матчах.

Цвета "Наполи" Майкл защищает с 2019-го года, но всё ещё не дебютировал за неаполитанский клуб, уходя в аренды в "Бари", "Реджину" и "Порденону".

Дебют Фолоруншо за сборную Италии состоялся этим летом в матче группового этапа Евро-2024 против Албании (2:1).