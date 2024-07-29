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Наполи продлил контракт с хавбеком сборной Италии

Италия

Без единой сыгранной игры за 5 лет нахождения в клубе

Наполи продлил контракт с хавбеком сборной Италии

SSC Napoli

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Пресс-служба "Наполи" объявила о продлении контракта с полузащитником Майклом Фолоруншо.

Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2029 года.

Прошлый сезон 26-летний Фолоруншо провёл в аренде в "Вероне", отличившись пятью голами и одной результативной передачей в 34 матчах.

Цвета "Наполи" Майкл защищает с 2019-го года, но всё ещё не дебютировал за неаполитанский клуб, уходя в аренды в "Бари", "Реджину" и "Порденону".

Дебют Фолоруншо за сборную Италии состоялся этим летом в матче группового этапа Евро-2024 против Албании (2:1).

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Источник:
SSC Napoli
Опубликовал: Александр Бураков
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