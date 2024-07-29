Варан - о Комо: Понял, насколько этот проект особенный и отличается от всех других

Новоиспечённый защитник "Комо" Рафаэль Варан поделился своими эмоциями после трансфера в итальянский клуб.

"Сперва мне было интересно узнать, что это такое, и вскоре я понял, насколько этот проект особенный и отличается от всех других, которые мне предлагали, поэтому я захотел узнать о нем больше. Чем больше я о нём узнавал, тем интереснее он смотрелся. Как только поступило конкретное предложение - он сразу же занял первое место в моём списке, и мы смогли заключить контракт. Я действительно очень счастлив. Мне предстоит многое сделать, и это очень волнительно. У меня большой опыт работы на самом высоком уровне, и теперь я могу поделиться этими знаниями, чтобы помочь клубу подняться на вершину - это нечто прекрасное.

Я снова встречусь с Сеском, но на этот раз не в качестве соперника. Мне очень нравится его философия игры и его страсть к футболу. Когда мы разговаривали, было очень легко понять друг друга, поэтому я надеюсь, что мы добьемся положительных результатов. В любом случае, я прибыл с большим смирением, чтобы помочь команде и клубу расти", - приводит слова француза официальный сайт "бело-синих".