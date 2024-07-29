  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Экс-вратарь Манчестер Юнайтед станет одноклубником Малиновского
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-вратарь Манчестер Юнайтед станет одноклубником Малиновского

Италия

33-летний кипер возвращается за работу

Экс-вратарь Манчестер Юнайтед станет одноклубником Малиновского

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский голкипер Давид де Хеа в скором времени пополнит состав "Дженоа", за которую выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб не готов удовлетворить высокие требования футболиста, но по данным журналистов Marca, сделка между сторонами всё же будет закрыта.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также в услугах де Хеа был заинтересован ряд клубов из Саудовской Аравии и США.

В статусе свободного агента Давид находится с лета 2023 года.

По итогам прошлого сезона "Дженоа" заняла 11-е место в турнирной таблице Серии А.

По теме
yellow-arrow
Середняк Серии А близок к подписанию экс-голкипера Реала и ПСЖ
yellow-arrow
Варан - о Комо: Понял, насколько этот проект особенный и отличается от всех других
yellow-arrow
Наполи продлил контракт с хавбеком сборной Италии
Давид де Хеа Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости