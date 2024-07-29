Экс-вратарь Манчестер Юнайтед станет одноклубником Малиновского

Испанский голкипер Давид де Хеа в скором времени пополнит состав "Дженоа", за которую выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб не готов удовлетворить высокие требования футболиста, но по данным журналистов Marca, сделка между сторонами всё же будет закрыта.

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Также в услугах де Хеа был заинтересован ряд клубов из Саудовской Аравии и США.

В статусе свободного агента Давид находится с лета 2023 года.

По итогам прошлого сезона "Дженоа" заняла 11-е место в турнирной таблице Серии А.