Середняк Серии А близок к подписанию экс-голкипера Реала и ПСЖ

"Монца" продвигается в переговорах по поводу подписания известного голкипера Кейлора Наваса. Об этом сообщает инсайдер Маттео Моретто.

Также источник опроверг возможность трансфера вратаря "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини, которым ранее интересовалась "Монца". Причиной послужили принципиальные разногласий по поводу условий контракта между сторонами.

Напомним, по окончании предыдущего сезона 37-летний Кейлор Навас стал свободным агентом. Прежде всего костариканец известен своими выступлениями в составах мадридского "Реала", "Пари Сен-Жермен", "Ноттингем Форест" и "Леванте".