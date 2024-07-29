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Середняк Серии А близок к подписанию экс-голкипера Реала и ПСЖ
Потенциальный громкий трансфер для скромного клуба
Фото: FC Barcelona Noticias
"Монца" продвигается в переговорах по поводу подписания известного голкипера Кейлора Наваса. Об этом сообщает инсайдер Маттео Моретто.
Также источник опроверг возможность трансфера вратаря "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини, которым ранее интересовалась "Монца". Причиной послужили принципиальные разногласий по поводу условий контракта между сторонами.
Напомним, по окончании предыдущего сезона 37-летний Кейлор Навас стал свободным агентом. Прежде всего костариканец известен своими выступлениями в составах мадридского "Реала", "Пари Сен-Жермен", "Ноттингем Форест" и "Леванте".
El Monza reactiva la negociación por Keylor Navas y está intentando llegar a un acuerdo con él.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 29, 2024
Pierluigi Gollini, fichaje descartado por desacuerdos finales sobre su contrato. https://t.co/5ozzms7WlE pic.twitter.com/EPgrRGkf0j
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