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Милан близок к подписанию контракта с сербским центрбеком Зальцбурга

Италия

Вскоре клуб сообщит об этом официально

Милан близок к подписанию контракта с сербским центрбеком Зальцбурга

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" близок к подписанию контракта с центральным защитником сборной Сербии и австрийского "Зальцбурга" Страхиней Павловичем. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По словам инсайдера, итальянский клуб с игроком подпишут долгосрочное соглашение. Центральный защитник обошелся "Милану" в 18 миллионов евро.

Павлович выступает за "Зальцбург" с лета 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей во всех турнирах.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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