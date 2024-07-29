Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан близок к подписанию контракта с сербским центрбеком Зальцбурга
Вскоре клуб сообщит об этом официально
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" близок к подписанию контракта с центральным защитником сборной Сербии и австрийского "Зальцбурга" Страхиней Павловичем. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По словам инсайдера, итальянский клуб с игроком подпишут долгосрочное соглашение. Центральный защитник обошелся "Милану" в 18 миллионов евро.
Павлович выступает за "Зальцбург" с лета 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей во всех турнирах.
Читайте такжеМилан готов подписать форварда Челси
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Официально. Защитник Шахтера перешел в европейский клуб
- Олимпиада-2024. День 3. Расписание соревнований и выступлений украинцев в понедельник
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Довбик дал зелёный свет на переход в Рому - Романо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- ГУР подтвердило поражение самолета Ту-22М3
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн