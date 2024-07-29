Милан близок к подписанию контракта с сербским центрбеком Зальцбурга

"Милан" близок к подписанию контракта с центральным защитником сборной Сербии и австрийского "Зальцбурга" Страхиней Павловичем. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По словам инсайдера, итальянский клуб с игроком подпишут долгосрочное соглашение. Центральный защитник обошелся "Милану" в 18 миллионов евро.

Павлович выступает за "Зальцбург" с лета 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей во всех турнирах.