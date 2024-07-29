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Рома готова удвоить зарплату своему голкиперу
Итальянцы хотят продлить сотрудничество со Свилару
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" хочет продлить сотрудничество со своим голкипером Миле Свилару.
Как сообщает Calciomercato, итальянцы предложат футболисту новый четырехлетний контракт с удвоением заработной платы до 1,5 миллиона евро в сезон плюс бонусы.
24-летний сербский голкипер присоединился к "Роме" два года назад на правах свободного агента. В прошлом сезоне Миле провел 30 поединков, в которых пропустил 32 мяча; 10 матчей сыграл на ноль.
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Источник:Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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