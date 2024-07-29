Рома готова удвоить зарплату своему голкиперу

"Рома" хочет продлить сотрудничество со своим голкипером Миле Свилару.

Как сообщает Calciomercato, итальянцы предложат футболисту новый четырехлетний контракт с удвоением заработной платы до 1,5 миллиона евро в сезон плюс бонусы.

24-летний сербский голкипер присоединился к "Роме" два года назад на правах свободного агента. В прошлом сезоне Миле провел 30 поединков, в которых пропустил 32 мяча; 10 матчей сыграл на ноль.