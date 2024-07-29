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Легендарный голкипер Манчестер Юнайтед не станет игроком Дженоа - Романо

Италия

У итальянцев есть другой вариант

Легендарный голкипер Манчестер Юнайтед не станет игроком Дженоа - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легенда "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа не присоединится к "Дженоа".

По словам Фабрицио Романо, футболист никогда не был близок к подписанию контракта с итальянским клубом. А место в воротах генуэзцев займет Пьерлуиджи Голлини из "Аталанты", который уже сегодня (29 июля) отправится в Геную для прохождения медицинского обследования.

Напомним, Давид Де Хеа находится без клуба после того, как покинул "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года.

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Давид де Хеа Дженоа (Генуя) Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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