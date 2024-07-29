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Агент Аллегри прокомментировал новый проект Ювентуса после увольнения своего клиента
На мой взгляд, это произошло вынужденно (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Джованни Бранчини, агент известного итальянского тренера Массимилиано Аллегри, прокомментировал новый проект "Ювентуса" после увольнения своего клиента.
"Состав туринского клуба в последних сезонах не был идеальным. Но Аллегри смог достичь значительных результатов даже с такими ограниченными ресурсами.
За последние два месяца "Ювентус" покинули многие опытные игроки, которые были основой команды. На мой взгляд, это произошло вынужденно. Они все полностью хотят изменить".
Агент также прокомментировал планы Массимилиано на будущее:
"Аллегри ищет интересный проект, чтобы стать тренером со своими особенностями, своими убеждениями, которые понятны всем. Я думаю, что за эти годы он кое-что показал, он любит свою работу и будет ждать важный проект".
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