  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Агент Аллегри прокомментировал новый проект Ювентуса после увольнения своего клиента
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент Аллегри прокомментировал новый проект Ювентуса после увольнения своего клиента

Италия

На мой взгляд, это произошло вынужденно (с)

Агент Аллегри прокомментировал новый проект Ювентуса после увольнения своего клиента

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Джованни Бранчини, агент известного итальянского тренера Массимилиано Аллегри, прокомментировал новый проект "Ювентуса" после увольнения своего клиента.

"Состав туринского клуба в последних сезонах не был идеальным. Но Аллегри смог достичь значительных результатов даже с такими ограниченными ресурсами.

За последние два месяца "Ювентус" покинули многие опытные игроки, которые были основой команды. На мой взгляд, это произошло вынужденно. Они все полностью хотят изменить".

Агент также прокомментировал планы Массимилиано на будущее:

"Аллегри ищет интересный проект, чтобы стать тренером со своими особенностями, своими убеждениями, которые понятны всем. Я думаю, что за эти годы он кое-что показал, он любит свою работу и будет ждать важный проект".

Читайте такжеРома с понедельника начнет переговоры с Жироной по поводу Довбика
По теме
yellow-arrow
Цыганык: Переход Довбика в Атлетико сорвался из-за того, что мадридцы в последний момент захотели изменить условия контракта
yellow-arrow
Арсенал подписал центрбека сборной Италии Калафиори
yellow-arrow
Легендарный голкипер Манчестер Юнайтед не станет игроком Дженоа - Романо
Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости