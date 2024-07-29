Агент Аллегри прокомментировал новый проект Ювентуса после увольнения своего клиента

Джованни Бранчини, агент известного итальянского тренера Массимилиано Аллегри, прокомментировал новый проект "Ювентуса" после увольнения своего клиента.

"Состав туринского клуба в последних сезонах не был идеальным. Но Аллегри смог достичь значительных результатов даже с такими ограниченными ресурсами.

За последние два месяца "Ювентус" покинули многие опытные игроки, которые были основой команды. На мой взгляд, это произошло вынужденно. Они все полностью хотят изменить".