Агент Аллегри: Многие люди построили себе карьеру, критикуя Массимилиано

Агент Массимилиано Аллегри Джованни Бранкини прокомментировал критику в адрес бывшего главного тренера "Ювентуса".

"Многие люди построили себе карьеру, критикуя Аллегри. Есть люди среднего калибра, которые оскорбляя и критикуя его, обрели популярность. Иначе они бы этого не сделали.

Я оправдываю это тем, что каждый должен сводить концы с концами, как умеет и как может", - приводит слова Бранкини Goal.