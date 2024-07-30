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Агент Аллегри: Многие люди построили себе карьеру, критикуя Массимилиано

Италия

Ответ критикам

Агент Аллегри: Многие люди построили себе карьеру, критикуя Массимилиано

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Агент Массимилиано Аллегри Джованни Бранкини прокомментировал критику в адрес бывшего главного тренера "Ювентуса".

"Многие люди построили себе карьеру, критикуя Аллегри. Есть люди среднего калибра, которые оскорбляя и критикуя его, обрели популярность. Иначе они бы этого не сделали.

Я оправдываю это тем, что каждый должен сводить концы с концами, как умеет и как может", - приводит слова Бранкини Goal.

Напомним, по итогам сезона 2023/24 "Ювентус" финишировал на третьем месте турнирной таблицы Серии А и завоевал Кубок Италии. 17 мая Аллегри был уволен с должности наставника команды.

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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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