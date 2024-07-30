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Агент Аллегри: Многие люди построили себе карьеру, критикуя Массимилиано
Ответ критикам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Агент Массимилиано Аллегри Джованни Бранкини прокомментировал критику в адрес бывшего главного тренера "Ювентуса".
"Многие люди построили себе карьеру, критикуя Аллегри. Есть люди среднего калибра, которые оскорбляя и критикуя его, обрели популярность. Иначе они бы этого не сделали.
Я оправдываю это тем, что каждый должен сводить концы с концами, как умеет и как может", - приводит слова Бранкини Goal.
Напомним, по итогам сезона 2023/24 "Ювентус" финишировал на третьем месте турнирной таблицы Серии А и завоевал Кубок Италии. 17 мая Аллегри был уволен с должности наставника команды.
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