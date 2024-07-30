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Ювентус представил гостевую форму на следующий сезон
Оригинально
FC Juventus
Итальянский "Ювентус" представил новый комплект гостевой формы на сезон 2024/25.
"Форма с яркими желтыми деталями (напоминающая цвета Турина) использует знаковые полосы, которые обычно присутствуют на домашней форме, и переосмысливает цвета, создавая мотив, вдохновленный бесконечными неизведанными галактиками нашей Вселенной", - говорится в заявлении на официальном сайте "старой синьоры".
Напомним, техническим спонсором "Ювентуса" является немецкая спортивная компания Adidas.
Interstellar threads that shine across the galaxy ????????️— JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) July 30, 2024
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