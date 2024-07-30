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Ювентус представил гостевую форму на следующий сезон

Италия
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Ювентус представил гостевую форму на следующий сезон

FC Juventus

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Итальянский "Ювентус" представил новый комплект гостевой формы на сезон 2024/25.

"Форма с яркими желтыми деталями (напоминающая цвета Турина) использует знаковые полосы, которые обычно присутствуют на домашней форме, и переосмысливает цвета, создавая мотив, вдохновленный бесконечными неизведанными галактиками нашей Вселенной", - говорится в заявлении на официальном сайте "старой синьоры".

Напомним, техническим спонсором "Ювентуса" является немецкая спортивная компания Adidas.

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Источник:
Juventus
Опубликовал: Александр Бураков
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