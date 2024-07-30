  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Гендиректор Интера подтвердил аренду полузащитника клуба в Марсель
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гендиректор Интера подтвердил аренду полузащитника клуба в Марсель

Италия

Вскоре должна появиться официальная информация

Гендиректор Интера подтвердил аренду полузащитника клуба в Марсель

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Марсель" близок к подписанию полузащитника "Интера" Валентина Карбони.

Информацию о будущей аренде 19-летнего футболиста также подтвердил и генеральный директор итальянского клуба Джузеппе Маротта.

"Да, я думаю, мы заключим сделку по Карбони с "Марсель". Но он всегда будет связан контрактом с нами и будет под контролем", - цитирует Маротту журналист Фабрицио Романо.

Прошлый сезон Карбони провёл в "Монце", забив 2 гола и отдав 3 ассиста в 32 матчах.

По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм интересуется вингером Ювентуса
yellow-arrow
Ювентус представил гостевую форму на следующий сезон
yellow-arrow
Агент Аллегри: Многие люди построили себе карьеру, критикуя Массимилиано
Джузеппе Маротта Интер (Милан) Марсель трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости