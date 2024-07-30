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Гендиректор Интера подтвердил аренду полузащитника клуба в Марсель
Вскоре должна появиться официальная информация
Getty Images/Global Images Ukraine
"Марсель" близок к подписанию полузащитника "Интера" Валентина Карбони.
Информацию о будущей аренде 19-летнего футболиста также подтвердил и генеральный директор итальянского клуба Джузеппе Маротта.
"Да, я думаю, мы заключим сделку по Карбони с "Марсель". Но он всегда будет связан контрактом с нами и будет под контролем", - цитирует Маротту журналист Фабрицио Романо.
Прошлый сезон Карбони провёл в "Монце", забив 2 гола и отдав 3 ассиста в 32 матчах.
????????⚪️ Olympique Marseille and Inter are closing in on Valentín Carboni deal, almost there.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2024
Inter CEO Marotta: “Yes, I think we will get Carboni deal done with OM. But he’ll always be under contract with us and under control”. pic.twitter.com/wPTbKsZHTj
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