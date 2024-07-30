Гендиректор Интера подтвердил аренду полузащитника клуба в Марсель

"Марсель" близок к подписанию полузащитника "Интера" Валентина Карбони.

Информацию о будущей аренде 19-летнего футболиста также подтвердил и генеральный директор итальянского клуба Джузеппе Маротта.

"Да, я думаю, мы заключим сделку по Карбони с "Марсель". Но он всегда будет связан контрактом с нами и будет под контролем", - цитирует Маротту журналист Фабрицио Романо.