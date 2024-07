Гендиректор Интера подтвердил аренду полузащитника клуба в Марсель

"Марсель" близок к подписанию полузащитника "Интера" Валентина Карбони.

Информацию о будущей аренде 19-летнего футболиста также подтвердил и генеральный директор итальянского клуба Джузеппе Маротта.

Прошлый сезон Карбони провёл в "Монце", забив 2 гола и отдав 3 ассиста в 32 матчах.

????????⚪️ Olympique Marseille and Inter are closing in on Valentín Carboni deal, almost there.



Inter CEO Marotta: “Yes, I think we will get Carboni deal done with OM. But he’ll always be under contract with us and under control”. pic.twitter.com/wPTbKsZHTj