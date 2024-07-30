Официально: Рома подписала контракт с талантливым вингером Ювентуса

"Рома" подписала контракт с вингером Матиасом Суле из "Ювентуса".

Игрок заключил соглашение с итальянским клубом на пять лет.

Сумма трансфера составила 26 миллионов евро. Соглашение предусматривает также дополнительные бонусы в размере 4 миллионов евро, а "Ювентус" получит 10% от суммы следующей продажи футболиста.

???????? Matias Soulé ➕ 24-25 Away Kit ????



Preordina la nuova maglia ora, disponibile dal 1 agosto ????



???? https://t.co/AV9xG1X94Q#ASRoma pic.twitter.com/aA8gElBn3b — AS Roma (@OfficialASRoma) July 30, 2024

Суле за всю свою карьеру сыграл 136 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 16 ассистов.