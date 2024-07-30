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Официально: Рома подписала контракт с талантливым вингером Ювентуса

Италия
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Сумма трансфера составила 26 миллионов евро

Официально: Рома подписала контракт с талантливым вингером Ювентуса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" подписала контракт с вингером Матиасом Суле из "Ювентуса".

Игрок заключил соглашение с итальянским клубом на пять лет.

Сумма трансфера составила 26 миллионов евро. Соглашение предусматривает также дополнительные бонусы в размере 4 миллионов евро, а "Ювентус" получит 10% от суммы следующей продажи футболиста.

Суле за всю свою карьеру сыграл 136 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 16 ассистов.

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Источник:
Roma
Опубликовал: Екатерина Власова
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