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Официально: Рома подписала контракт с талантливым вингером Ювентуса
Сумма трансфера составила 26 миллионов евро
Getty Images / Global Images Ukraine
"Рома" подписала контракт с вингером Матиасом Суле из "Ювентуса".
Игрок заключил соглашение с итальянским клубом на пять лет.
Сумма трансфера составила 26 миллионов евро. Соглашение предусматривает также дополнительные бонусы в размере 4 миллионов евро, а "Ювентус" получит 10% от суммы следующей продажи футболиста.
???????? Matias Soulé ➕ 24-25 Away Kit ????— AS Roma (@OfficialASRoma) July 30, 2024
Preordina la nuova maglia ora, disponibile dal 1 agosto ????
???? https://t.co/AV9xG1X94Q#ASRoma pic.twitter.com/aA8gElBn3b
Суле за всю свою карьеру сыграл 136 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 16 ассистов.
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