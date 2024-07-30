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Молодой форвард Байера присоединился к Удинезе - Романо

Италия

Вскоре клубы объявят об этом официально

Молодой форвард Байера присоединился к Удинезе - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий мадридского "Реала U-19" Икер Браво, который сейчас выступает за "Байер", стал новым игроком "Удинезе". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По словам инсайдера, 19-летний футболист подписал четырехлетний контракт с итальянским клубом.

Икер Браво с молодежной сборной Испании U-19 одержал победу на чемпионате Европы, обыграв Францию.

Футболист за всю свою карьеру сыграл 55 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 8 результативных передач.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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