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Молодой форвард Байера присоединился к Удинезе - Романо
Вскоре клубы объявят об этом официально
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий мадридского "Реала U-19" Икер Браво, который сейчас выступает за "Байер", стал новым игроком "Удинезе". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По словам инсайдера, 19-летний футболист подписал четырехлетний контракт с итальянским клубом.
Икер Браво с молодежной сборной Испании U-19 одержал победу на чемпионате Европы, обыграв Францию.
Футболист за всю свою карьеру сыграл 55 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 8 результативных передач.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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