Молодой форвард Байера присоединился к Удинезе - Романо

Бывший нападающий мадридского "Реала U-19" Икер Браво, который сейчас выступает за "Байер", стал новым игроком "Удинезе". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По словам инсайдера, 19-летний футболист подписал четырехлетний контракт с итальянским клубом.

Икер Браво с молодежной сборной Испании U-19 одержал победу на чемпионате Европы, обыграв Францию.

Футболист за всю свою карьеру сыграл 55 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 8 результативных передач.