  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Переход экс-голкипера Реала и ПСЖ в клуб Серии А под угрозой срыва
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Переход экс-голкипера Реала и ПСЖ в клуб Серии А под угрозой срыва

Италия
Обновлено

Процесс подписания соглашения был приостановлен

Переход экс-голкипера Реала и ПСЖ в клуб Серии А под угрозой срыва

Фото: FC Barcelona Noticias

Новина українською

Несмотря на то, что голкипер Кейлор Навас уже прошел медицинский осмотр и даже приобрел авиабилеты, переход игрока в "Монцу" оказался под угрозой срыва.

По словам Фабрицио Романо, после очередного раунда переговоров между представителями игрока и клуба возникли существенные разногласия по условиям контракта. В результате процесс подписания соглашения был приостановлен.

Напомним, по окончании предыдущего сезона 37-летний Кейлор стал свободным агентом. Футболист известен своими выступлениями в составах мадридского "Реала", "Пари Сен-Жермен", "Ноттингем Форест" и "Леванте".

Читайте такжеРеал предложил 25 млн евро за 16-летнего аргентинца
По теме
yellow-arrow
Молодой форвард Байера присоединился к Удинезе - Романо
yellow-arrow
Официально: Рома подписала контракт с талантливым вингером Ювентуса
yellow-arrow
Довбик сообщал руководству Жироны о своем желании перейти в Рому
Кейлор Навас Пари Сен-Жермен Монца
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости