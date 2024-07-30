Переход экс-голкипера Реала и ПСЖ в клуб Серии А под угрозой срыва

Несмотря на то, что голкипер Кейлор Навас уже прошел медицинский осмотр и даже приобрел авиабилеты, переход игрока в "Монцу" оказался под угрозой срыва.

По словам Фабрицио Романо, после очередного раунда переговоров между представителями игрока и клуба возникли существенные разногласия по условиям контракта. В результате процесс подписания соглашения был приостановлен.

Напомним, по окончании предыдущего сезона 37-летний Кейлор стал свободным агентом. Футболист известен своими выступлениями в составах мадридского "Реала", "Пари Сен-Жермен", "Ноттингем Форест" и "Леванте".