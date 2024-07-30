Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Переход экс-голкипера Реала и ПСЖ в клуб Серии А под угрозой срыва
Процесс подписания соглашения был приостановлен
Фото: FC Barcelona Noticias
Несмотря на то, что голкипер Кейлор Навас уже прошел медицинский осмотр и даже приобрел авиабилеты, переход игрока в "Монцу" оказался под угрозой срыва.
По словам Фабрицио Романо, после очередного раунда переговоров между представителями игрока и клуба возникли существенные разногласия по условиям контракта. В результате процесс подписания соглашения был приостановлен.
Напомним, по окончании предыдущего сезона 37-летний Кейлор стал свободным агентом. Футболист известен своими выступлениями в составах мадридского "Реала", "Пари Сен-Жермен", "Ноттингем Форест" и "Леванте".
Популярное сейчас
- ОИ-2024. Украина U-23 – Аргентина U-23 0:2. Чуда не произошло
- Финал за место в УПЛ. Левый Берег - Минай 3:0. Любенович исчерпал свой лимит чудес
- Олимпиада. Сборная Украины пропустила от Аргентины в начале второго тайма
- Категорическое "нет" для Атлетико: Довбик хочет только в Рому – Ди Марцио
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО