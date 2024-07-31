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Антонио Конте - 55 лет: что вы знаете о тренере Наполи? Квиз от UA-Футбол

Италия

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Антонио Конте - 55 лет: что вы знаете о тренере Наполи? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

31 июля исполняется 55 лет бывшему игроку "Ювентуса", а ныне главному тренеру "Наполи" Антонио Конте.

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Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеру итальянского специалиста как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.

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