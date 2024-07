Ювентус предложил 45 млн евро за одного из лидеров Аталанты

"Ювентус" сделал первое официальное предложение "Аталанте" по полузащитнику Тену Копмейнерсу. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, туринский клуб предложил за 26-летнего нидерландца 45 миллионов евро.

Отмечается, что Копмейнерс согласовал условия личного контракта с "Ювентусом" ещё в мае, но "Аталанта" всегда запрашивала большую сумму за футболиста.

В прошлом сезоне Копмейнерс принял участие в 51 матче во всех турнирах на клубном уровне, отличившись 15 забитыми мячами и 7 ассистами.

