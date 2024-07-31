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Ювентус предложил 45 млн евро за одного из лидеров Аталанты

Италия

Решение за клубом из Бергамо

Ювентус предложил 45 млн евро за одного из лидеров Аталанты

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" сделал первое официальное предложение "Аталанте" по полузащитнику Тену Копмейнерсу. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, туринский клуб предложил за 26-летнего нидерландца 45 миллионов евро.

Отмечается, что Копмейнерс согласовал условия личного контракта с "Ювентусом" ещё в мае, но "Аталанта" всегда запрашивала большую сумму за футболиста.

В прошлом сезоне Копмейнерс принял участие в 51 матче во всех турнирах на клубном уровне, отличившись 15 забитыми мячами и 7 ассистами.

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Опубликовал: Александр Бураков
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