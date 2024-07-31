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Ювентус предложил 45 млн евро за одного из лидеров Аталанты
Решение за клубом из Бергамо
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" сделал первое официальное предложение "Аталанте" по полузащитнику Тену Копмейнерсу. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, туринский клуб предложил за 26-летнего нидерландца 45 миллионов евро.
Отмечается, что Копмейнерс согласовал условия личного контракта с "Ювентусом" ещё в мае, но "Аталанта" всегда запрашивала большую сумму за футболиста.
В прошлом сезоне Копмейнерс принял участие в 51 матче во всех турнирах на клубном уровне, отличившись 15 забитыми мячами и 7 ассистами.
????⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Juventus submit first official bid to Atalanta to sign top target Teun Koopmeiners.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024
Understand there’s €45m proposal on the table for Dutch midfielder.
Koopmeiners agreed personal terms with Juventus in May, up to the clubs as Atalanta always asked big fee. pic.twitter.com/tZwyrylqKE
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