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Официально: Клуб Серии А подписал лучшего игрока Евро-2024 U-19

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Официально: Клуб Серии А подписал лучшего игрока Евро-2024 U-19

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба "Удинезе" объявила о переходе 19-летнего нападающего "Байера" Икера Браво.

Контракт между сторонами рассчитан до 30 июня 2028 года. Отмечается, что леверкузенцы сохранили при этом половину прав на футболиста за собой.

Браво - воспитанник "Барселоны". В 2021 году Икер перешёл в "Байер", а с 2022-го по 2024-го года выступал за вторую команду "Реала" - "Кастилью".

По итогам чемпионата Европы-2024 U-19 Браво был признан лучшим игроком турнира, забив один из двух мячей сборной Испании в финале против Франции.

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Опубликовал: Александр Бураков
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