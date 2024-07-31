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Официально: Клуб Серии А подписал лучшего игрока Евро-2024 U-19
Возможность получить больше игровых минут
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Удинезе" объявила о переходе 19-летнего нападающего "Байера" Икера Браво.
Контракт между сторонами рассчитан до 30 июня 2028 года. Отмечается, что леверкузенцы сохранили при этом половину прав на футболиста за собой.
Браво - воспитанник "Барселоны". В 2021 году Икер перешёл в "Байер", а с 2022-го по 2024-го года выступал за вторую команду "Реала" - "Кастилью".
По итогам чемпионата Европы-2024 U-19 Браво был признан лучшим игроком турнира, забив один из двух мячей сборной Испании в финале против Франции.
Bienvenido #IkerBravo????????— Udinese Calcio (@Udinese_1896) July 31, 2024
⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AléUdin #Udinese pic.twitter.com/W1Ey5q2xKk
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