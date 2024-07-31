Миланская династия. Сын Мальдини перешёл в команду, которую возглавляет Неста

Даниэль Мальдини, сын легендарного экс-защитника "Милана" Паоло Мальдини, стал игроком "Монцы".

22-летний нападающий подписал контракт с "красно-белыми" до 30 июня 2026 года с автоматическим продлением еще на год при выполнении определенных условий.

Напомним, Мальдини уже выступал за "Монцу" с января 2024 года, но на правах аренды. За этот период времени Даниэль отличился 4 забитыми мячами в 11 матчах Серии А.

Напомним, 12 июня "Монца" объявила о назначении на должность главного тренера ещё одной легенды "Милана" - Алессандро Несту.