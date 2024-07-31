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Рабьо прощается с Ювентусом: До свидания и удачи
Хавбек опубликовал видео в своем Instagram
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский полузащитник Адриан Рабьо на своей странице в Instagram попрощался с "Ювентусом" и болельщиками команды.
"После пяти лет в Турине, я хочу попрощаться и поблагодарить вас. Всех, кто был рядом со мной. Клуб и персонал. И вас, болельщики.
Спасибо за все. До свидания и удачи".
Адриан выступал за "Ювентус" с 2019 года. За это время Рабьо сыграл 212 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 14 ассистов.
Адриан в составе "бьянконери" завоевал такие трофеи:
- Чемпион Италии 2019/20;
- Обладатель Кубка Италии: 2020/21, 2023/24.
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