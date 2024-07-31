Рабьо прощается с Ювентусом: До свидания и удачи

Французский полузащитник Адриан Рабьо на своей странице в Instagram попрощался с "Ювентусом" и болельщиками команды.

"После пяти лет в Турине, я хочу попрощаться и поблагодарить вас. Всех, кто был рядом со мной. Клуб и персонал. И вас, болельщики.

Спасибо за все. До свидания и удачи".