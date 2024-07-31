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Агент Суле: Он не хотел слышать никакого другого предложения, когда позвонила Рома

Италия
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Матиас отклонил очень выгодное предложение

Агент Суле: Он не хотел слышать никакого другого предложения, когда позвонила Рома

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 30 июля, вингер Матиас Суле официально стал игроком "Ромы".

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По словам агента футболиста, аргентинец отклонил значительно более выгодное предложение от "Лестера", отдав предпочтение римскому клубу.

"Когда поступил звонок от "Ромы", Матиас сказал мне сделать все возможное, чтобы это произошло. Он не хотел даже слышать никакого другого предложения. Мы благодарим "Ювентус" за то, что прислушались к парню, и самая большая благодарность "Роме", которая хотела заполучить Суле любой ценой".

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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