Милан подписал контракт с сербским центрбеком из Зальцбурга

31 июля "Милан" объявил о подписании контракта с центральным защитником сборной Сербии и австрийского "Зальцбурга" Страхиней Павловичем.

Футболист заключил соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2028 года. Контракт также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Павлович в "Милане" будет носить номер 31.

A perfect match for our #DNACMilan ????



Welcome, @Pavlovic_S3! ????⚫ #SempreMilan