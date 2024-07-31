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Милан подписал контракт с сербским центрбеком из Зальцбурга

Италия
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Милан подписал контракт с сербским центрбеком из Зальцбурга

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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31 июля "Милан" объявил о подписании контракта с центральным защитником сборной Сербии и австрийского "Зальцбурга" Страхиней Павловичем.

Футболист заключил соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2028 года. Контракт также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Павлович в "Милане" будет носить номер 31.

Павлович выступал за "Зальцбург" с лета 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей во всех турнирах.

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Источник:
Мilan
Опубликовал: Екатерина Власова
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