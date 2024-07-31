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Милан подписал контракт с сербским центрбеком из Зальцбурга
Официально
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
31 июля "Милан" объявил о подписании контракта с центральным защитником сборной Сербии и австрийского "Зальцбурга" Страхиней Павловичем.
Футболист заключил соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2028 года. Контракт также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.
Павлович в "Милане" будет носить номер 31.
A perfect match for our #DNACMilan ????— AC Milan (@acmilan) July 31, 2024
Welcome, @Pavlovic_S3! ????⚫ #SempreMilan
Павлович выступал за "Зальцбург" с лета 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей во всех турнирах.
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