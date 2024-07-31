"Ювентус" проявляет интерес к аргентинскому вингеру "Фиорентины" Нико Гонсалесу.

По информации Фабрицио Романо, туринский клуб уже вступил в переговоры с агентами футболиста. Новый тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта является поклонником Гонсалеса, а сам игрок не против сменить команду.

Напомним, что у Гонсалеса контракт с "Фиорентиной" рассчитан до 30 июня 2028 года.