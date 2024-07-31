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Ювентус проявляет интерес к аргентинскому вингеру Фиорентины
Игрок не против сменить команду
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" проявляет интерес к аргентинскому вингеру "Фиорентины" Нико Гонсалесу.
По информации Фабрицио Романо, туринский клуб уже вступил в переговоры с агентами футболиста. Новый тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта является поклонником Гонсалеса, а сам игрок не против сменить команду.
Напомним, что у Гонсалеса контракт с "Фиорентиной" рассчитан до 30 июня 2028 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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