  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус проявляет интерес к аргентинскому вингеру Фиорентины
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус проявляет интерес к аргентинскому вингеру Фиорентины

Италия
Обновлено

Игрок не против сменить команду

Ювентус проявляет интерес к аргентинскому вингеру Фиорентины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" проявляет интерес к аргентинскому вингеру "Фиорентины" Нико Гонсалесу.

По информации Фабрицио Романо, туринский клуб уже вступил в переговоры с агентами футболиста. Новый тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта является поклонником Гонсалеса, а сам игрок не против сменить команду.

Напомним, что у Гонсалеса контракт с "Фиорентиной" рассчитан до 30 июня 2028 года.

Читайте такжеНицца намерена подписать форварда Ювентуса
По теме
yellow-arrow
Болонья уже договорилась о подписании хорватского защитника
yellow-arrow
Дело решенное. Агент Довбика выложил фото футболки Ромы с именем "Артем". ФОТО
yellow-arrow
Рома договорилась с Жироной по трансферу Довбика. Контракт могут подписать уже в четверг
Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция) Нико Гонсалес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости