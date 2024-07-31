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Официально: Эмполи арендовал форварда Милана
Лоренцо Коломбо временно покинул свой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Эмполи" активно готовится к старту нового сезона Серии А.
Команда подписала итальянского форварда Лоренцо Коломбо на правах аренды из "Милана". В контракте также есть условие о выкупе футболиста.
"Мы желаем Лоренцо всего наилучшего в этом сезоне", - говорится в заявлении "Милана".
???? ???????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????? ✍️✅????— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) July 31, 2024
Lorenzo Colombo è un nuovo un calciatore azzurro: attaccante italiano classe 2002 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall'@acmilan pic.twitter.com/WSa2PYPs3t
Коломбо за всю свою карьеру сыграл 158 матчей, в которых забил 41 гол и отдал 5 ассистов.
???? Ci vediamo presto tifosi azzurri! pic.twitter.com/l9SQBpCXjW— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) July 31, 2024
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