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Официально: Эмполи арендовал форварда Милана

Италия
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Лоренцо Коломбо временно покинул свой клуб

Официально: Эмполи арендовал форварда Милана

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Эмполи" активно готовится к старту нового сезона Серии А.

Команда подписала итальянского форварда Лоренцо Коломбо на правах аренды из "Милана". В контракте также есть условие о выкупе футболиста.

"Мы желаем Лоренцо всего наилучшего в этом сезоне", - говорится в заявлении "Милана".

Коломбо за всю свою карьеру сыграл 158 матчей, в которых забил 41 гол и отдал 5 ассистов.

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Источник:
Мilan
Опубликовал: Екатерина Власова
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