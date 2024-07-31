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Болонья уже договорилась о подписании хорватского защитника

Италия
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Клуб заплатит 7 миллионов евро

Болонья уже договорилась о подписании хорватского защитника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Болонья" уже договорилась о подписании хорватского центрального защитника Мартина Эрлича из "Сассуоло".

По словам Фабрицио Романо, футболист уже прошел медицинское обследование. "Болонья" готова заплатить за игрока 7 миллионов евро.

У Эрлича контракт со своим клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Мартин за всю свою карьеру забил 13 голов и отдал 4 ассиста в 232 матчах.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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