Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болонья уже договорилась о подписании хорватского защитника
Клуб заплатит 7 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine
"Болонья" уже договорилась о подписании хорватского центрального защитника Мартина Эрлича из "Сассуоло".
По словам Фабрицио Романо, футболист уже прошел медицинское обследование. "Болонья" готова заплатить за игрока 7 миллионов евро.
У Эрлича контракт со своим клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Мартин за всю свою карьеру забил 13 голов и отдал 4 ассиста в 232 матчах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ЛК. Прошлогодний соперник Зари вылетает от косоваров, Пюник Браткова идет дальше, провал команды Демченко
- Партизан - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Тайсон Фьюри: Усик, тебя предупредили
- Фонсека одержал первую победу в Милане: россонери победили Манчестер Сити – ВИДЕО
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн