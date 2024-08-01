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Довбик чуток не успел. Рома представила гостевую форму на следующий сезон

Италия

Фотопрезентация будущей команды украинского нападающего

Довбик чуток не успел. Рома представила гостевую форму на следующий сезон

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" презентовала комплект гостевой формы на сезон 2024/25.

"Футболка белого цвета, на которой расположен контрастный оранжевый рисунок, напоминающий аэрозольные баллончики, используемые для создания фресок", - говорится на официальном сайте "волков".

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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
01.08.2024 в 14:05
Знову в лізі чемпіонів не пограє. Чисто футбольно, хотілось щоб він залишився. Командочка і тренер в них зібралась непогана. Але, таке життя. Куй жєлезо не отходя від каси
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Комментарии 2
жека-киев (биг виладж)
01.08.2024 в 14:05
Знову в лізі чемпіонів не пограє. Чисто футбольно, хотілось щоб він залишився. Командочка і тренер в них зібралась непогана. Але, таке життя. Куй жєлезо не отходя від каси
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0
1
ВасяКулебяка (Козливка)
01.08.2024 в 14:22
Вони все правильно зробили, Жирона дуже скромний клуб, вони однаково зацікавлені в тому шоб продати Довбика, цей трансфер потрібен обом сторонам.
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