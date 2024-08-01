Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Довбик чуток не успел. Рома представила гостевую форму на следующий сезон
Фотопрезентация будущей команды украинского нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" презентовала комплект гостевой формы на сезон 2024/25.
"Футболка белого цвета, на которой расположен контрастный оранжевый рисунок, напоминающий аэрозольные баллончики, используемые для создания фресок", - говорится на официальном сайте "волков".
Технический спонсор римского клуба - спортивный бренд Adidas.
Looking fresh in our ???? away kit! ????#ASRoma pic.twitter.com/pT0o5Jax2X— AS Roma English (@ASRomaEN) August 1, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:AS Roma
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жека-киев (биг виладж)
01.08.2024 в 14:05
Ответить
0
1
Популярное сейчас
- В Динамо назвали характер травмы Дячука
- Приговор Полесью. Как наши клубы боролись в квалификации еврокубков после поражения
- Окончательное решение Довбика и побоище в Белграде. Главные новости за 31 июля
- Дело решенное. Агент Довбика выложил фото футболки Ромы с именем "Артем". ФОТО
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 2