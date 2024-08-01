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Легендарный вратарь Интера стал наставником юношеской команды
Новая должность для словенца
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший голкипер "Интера" Самир Ханданович стал главным тренером юношеской команды миланского клуба U-17.
Ранее 40-летний словенец работал в системе "нерадзурри" на должности скаута вратарей.
Напомним, Ханданович завершил карьеру прошлым летом. В составе "Интера" Самир выступал с 2012 по 2023 годы, и провёл за это время 455 матчей в футболке действующего чемпиона Италии.
????????????????????????????????????????: Samir Handanovic will be Inter's Under-17 team coach. pic.twitter.com/pthosZrzBH— Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_) August 1, 2024
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