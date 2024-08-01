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Легендарный вратарь Интера стал наставником юношеской команды

Италия

Новая должность для словенца

Легендарный вратарь Интера стал наставником юношеской команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший голкипер "Интера" Самир Ханданович стал главным тренером юношеской команды миланского клуба U-17.

Ранее 40-летний словенец работал в системе "нерадзурри" на должности скаута вратарей.

Напомним, Ханданович завершил карьеру прошлым летом. В составе "Интера" Самир выступал с 2012 по 2023 годы, и провёл за это время 455 матчей в футболке действующего чемпиона Италии.

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Опубликовал: Александр Бураков
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