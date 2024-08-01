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Опытный защитник Ювентуса отправится в аренду в Аякс - СМИ
Футболист не входит в планы нового тренера команды
Ветерану туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани придется сменить клубную прописку.
По данным Calciomercato, 30-летний защитник отправится в аренду в амстердамский "Аякс" до конца сезона 2024/25.
Несмотря на подписание нового контракта с "Ювентусом" до июня 2026 года, Ругани не входит в планы нового главного тренера туринцев Тьяго Мотты. Поэтому руководство клуба решило отдать опытного футболиста в аренду.
Ругани в прошлом сезоне сыграл лишь 18 матчей, в которых забил 3 гола.
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Источник:Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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