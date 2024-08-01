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Опорник Интера вскоре подпишет контракт с Севильей
Ждем официальное подтверждение
Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник Люсьен Агуме вскоре пополнит ряды испанской "Севильи". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, клубы уже согласовали все детали трансфера. За хавбека "Интер", команда в которой сейчас выступает француз, получит 4 миллиона евро фиксированной суммы и 50% от суммы следующей продажи игрока.
Агуме за всю свою карьеру сыграл 109 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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