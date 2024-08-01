Опорник Интера вскоре подпишет контракт с Севильей

Опорный полузащитник Люсьен Агуме вскоре пополнит ряды испанской "Севильи". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, клубы уже согласовали все детали трансфера. За хавбека "Интер", команда в которой сейчас выступает француз, получит 4 миллиона евро фиксированной суммы и 50% от суммы следующей продажи игрока.

Агуме за всю свою карьеру сыграл 109 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.