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Опорник Интера вскоре подпишет контракт с Севильей

Италия

Ждем официальное подтверждение

Опорник Интера вскоре подпишет контракт с Севильей

Getty Images/Global Images Ukraine

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Опорный полузащитник Люсьен Агуме вскоре пополнит ряды испанской "Севильи". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, клубы уже согласовали все детали трансфера. За хавбека "Интер", команда в которой сейчас выступает француз, получит 4 миллиона евро фиксированной суммы и 50% от суммы следующей продажи игрока.

Агуме за всю свою карьеру сыграл 109 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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