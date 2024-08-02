Голкипер Милана выбыл на 2-3 месяца из-за травмы, полученной в отеле

Вратарь "Милана" Марко Спортьелло пропустит начало сезона. Об этом сообщает Calciomercato.

Причиной стал недавно случившийся случай с 32-летним футболистом в отеле. Снимая футболку, он задел висящую люстру, и порвал сухожилие на левой руке.

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Отмечается, что Спортьелло вернется в Милан в ближайшие дни, проведет там отпуск, а затем начнет фазу реабилитации. На восстановление Марко уйдёт от 2 до 3 месяцев. "Россонери", в свою очередь, подпишут ещё одного голкипера на трансферном рынке.

В прошлом сезоне Спортьелло принял участие в 9 матчах во всех турнирах.