Фиорентина следит за бывшим соперником Лунина

"Фиорентина" все еще продолжает искать голкипера и нацелилась на игрока "Челси" Кепу Аррисабалагу.

По информации испанских СМИ, лондонский клуб готов отпустить испанского голкипера примерно за 5 миллионов евро.

Основным препятствием для перехода может стать высокая зарплата Кепы. Сейчас испанец зарабатывает около 9 миллионов евро в год.

Напомним, что Кепа весь прошлый сезон играл за мадридский "Реал" на правах аренды, но испанцы не захотели выкупать контракт игрока.