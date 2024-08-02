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Фиорентина следит за бывшим соперником Лунина

Италия

Челси готов отпустить Аррисабалагу

Фиорентина следит за бывшим соперником Лунина

фото из свободных источников

Новина українською

"Фиорентина" все еще продолжает искать голкипера и нацелилась на игрока "Челси" Кепу Аррисабалагу.

По информации испанских СМИ, лондонский клуб готов отпустить испанского голкипера примерно за 5 миллионов евро.

Основным препятствием для перехода может стать высокая зарплата Кепы. Сейчас испанец зарабатывает около 9 миллионов евро в год.

Напомним, что Кепа весь прошлый сезон играл за мадридский "Реал" на правах аренды, но испанцы не захотели выкупать контракт игрока.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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