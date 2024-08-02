Арнаутович не собирается покидать Интер - СМИ

Нападающий Марко Арнаутович отказался от перехода в турецкие клубы: "Бешикташ" и "Трабзонспор". Игрок решил остаться в "Интере". Об этом сообщает издание Football Italia.

Несмотря на ряд травм и конкуренцию со стороны новоприбывшего Мехди Тареми, Арнаутович полон решимости доказать свою ценность для "нерадзурри" в новом сезоне.

35-летний нападающий играл за "Интер" в прошлом сезоне на правах аренды из "Болоньи", а летом этого года итальянцы выкупили контракт Марко за 8 миллионов евро.