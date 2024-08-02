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Арнаутович не собирается покидать Интер - СМИ
Игрок хочет продолжить выступать за итальянский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Марко Арнаутович отказался от перехода в турецкие клубы: "Бешикташ" и "Трабзонспор". Игрок решил остаться в "Интере". Об этом сообщает издание Football Italia.
Несмотря на ряд травм и конкуренцию со стороны новоприбывшего Мехди Тареми, Арнаутович полон решимости доказать свою ценность для "нерадзурри" в новом сезоне.
35-летний нападающий играл за "Интер" в прошлом сезоне на правах аренды из "Болоньи", а летом этого года итальянцы выкупили контракт Марко за 8 миллионов евро.
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