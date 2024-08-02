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Арнаутович не собирается покидать Интер - СМИ

Италия
Обновлено

Игрок хочет продолжить выступать за итальянский клуб

Арнаутович не собирается покидать Интер - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Марко Арнаутович отказался от перехода в турецкие клубы: "Бешикташ" и "Трабзонспор". Игрок решил остаться в "Интере". Об этом сообщает издание Football Italia.

Несмотря на ряд травм и конкуренцию со стороны новоприбывшего Мехди Тареми, Арнаутович полон решимости доказать свою ценность для "нерадзурри" в новом сезоне.

35-летний нападающий играл за "Интер" в прошлом сезоне на правах аренды из "Болоньи", а летом этого года итальянцы выкупили контракт Марко за 8 миллионов евро.

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Марко Арнаутович Бешикташ (Стамбул) Трабзонспор (Трабзон) Интер (Милан) Мехди Тареми
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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