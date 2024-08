Официально: Болонья подписала хорватского защитника

"Болонья" подписала хорватского центрального защитника Мартина Эрлича из "Сассуоло".

Клубы пока не разглашают деталей договора. Но итальянские СМИ сообщают, что сделка стоила "Болонье" около 7 миллионов евро плюс бонусы.

Мартин за всю свою карьеру забил 13 голов и отдал 4 ассиста в 232 матчах.

Martin has a message for you ???? pic.twitter.com/CZW98kL4sK