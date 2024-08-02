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Официально: Болонья подписала хорватского защитника
Итальянский клуб пока не сообщает деталей сделки
Getty Images/Global Images Ukraine
"Болонья" подписала хорватского центрального защитника Мартина Эрлича из "Сассуоло".
Клубы пока не разглашают деталей договора. Но итальянские СМИ сообщают, что сделка стоила "Болонье" около 7 миллионов евро плюс бонусы.
Croatian. CB. Bologna.#WeAreOne pic.twitter.com/jALzaS7klh— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) August 2, 2024
Мартин за всю свою карьеру забил 13 голов и отдал 4 ассиста в 232 матчах.
Martin has a message for you ???? pic.twitter.com/CZW98kL4sK— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) August 2, 2024
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Источник:Bologna
Опубликовал: Екатерина Власова
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