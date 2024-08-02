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Официально: Болонья подписала хорватского защитника

Италия
Обновлено

Итальянский клуб пока не сообщает деталей сделки

Официально: Болонья подписала хорватского защитника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Болонья" подписала хорватского центрального защитника Мартина Эрлича из "Сассуоло".

Клубы пока не разглашают деталей договора. Но итальянские СМИ сообщают, что сделка стоила "Болонье" около 7 миллионов евро плюс бонусы.

Мартин за всю свою карьеру забил 13 голов и отдал 4 ассиста в 232 матчах.

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Болонья Сассуоло
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Источник:
Bologna
Опубликовал: Екатерина Власова
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