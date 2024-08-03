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Фиорентине предложили де Хеа. Голкипер хочет зарабатывать 2,5 млн евро в год
Итальянский вектор набирает обороты
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанский голкипер Давид де Хеа может присоединиться к "Фиорентине". Об этом сообщает Николо Скира.
Вратарь был предложен "фиалкам", как свободный агент.
Де Хеа хочет получить двухлетний контракт с общей зарплатой в пять миллионов евро (2,5 млн евро в сезон) + бонусы.
В настоящее время над связями между сторонами работает итальянский посредник.
Ранее сообщалось, что де Хэа может стать игроком “Дженоа”, однако переговоры провалились.
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Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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