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Защитник Наполы: Довбик очень силен

Италия

Похвалил украинского нападающего

Защитник Наполы: Довбик очень силен

Фото: realmadrid.one

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Новоприбывший защитник "Наполи" Рафа Марин поделился своими мыслями по поводу Артема Довбика и рассказал о его качествах на поле:

"Довбик очень сильный. Я играл против него в двух играх. Он быстрый и имеет высокий темп, хорошо играет спиной к воротам и в воздухе", — приводит слова Марина пресс-конференция RomaPress.

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Напомним, Марин прошлый сезон провел на правах аренды в "Алавесе". За прошлый сезон Марин принял участие в 35 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

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Источник:
RomaPress
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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