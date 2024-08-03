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Защитник Наполы: Довбик очень силен
Похвалил украинского нападающего
Фото: realmadrid.one
Новоприбывший защитник "Наполи" Рафа Марин поделился своими мыслями по поводу Артема Довбика и рассказал о его качествах на поле:
"Довбик очень сильный. Я играл против него в двух играх. Он быстрый и имеет высокий темп, хорошо играет спиной к воротам и в воздухе", — приводит слова Марина пресс-конференция RomaPress.
Напомним, Марин прошлый сезон провел на правах аренды в "Алавесе". За прошлый сезон Марин принял участие в 35 матчах, в которых не отметился результативными действиями.
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Источник:RomaPress
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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