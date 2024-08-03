Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В том числе Щенсны и Кьеза. Ювентус хочет этим летом продать 20 футболистов
Тьяго Мотта устраивает масштабную чистку
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" этим летом проведет масштабную распродажу своих футболистов. Николо Скира сообщает, что клуб хочет попрощаться с 20 игроками.
Главный тренер Тьяго Мотта решил, что он не рассчитывает на этих исполнителей.
В этот список в том числе входят: Щенсны, Кьеза, Артур, Маккени, Милик, Де Шильо, Ругани, Костич. Кроме них – еще 12 футболистов, в прошлом сезоне игравших в арендах или в дубле.
Этим летом "Ювентус" купил полузащитников Дугласа Луиса (51,5 млн. евро) и Кефрена Тюрама (20,6 млн.), защитника Хуана Кабаля (12,8 млн) и оформил аренду голкипера Микеле ди Грегорио (4,5 млн. евро).
В то же время клуб продал семерых футболистов на сумму 91 млн евро. Еще двое ушли на правах свободных агентов.
Популярное сейчас
- Самый перспективный супертяж мира бросил вызов Усику
- Довбик стал третьим действующим обладателем трофея Пичичи, перебравшимся в Серию А
- Тренер Партизана – журналистам: Вы считали Динамо легким соперником?
- Довбик отказался от 1,5 млн евро ради перехода в Рому
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Вацко – о Пихалёнке: Не помню, когда Динамо последний раз осуществляло трансфер такого уровня