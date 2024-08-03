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В том числе Щенсны и Кьеза. Ювентус хочет этим летом продать 20 футболистов

Италия

Тьяго Мотта устраивает масштабную чистку

В том числе Щенсны и Кьеза. Ювентус хочет этим летом продать 20 футболистов

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" этим летом проведет масштабную распродажу своих футболистов. Николо Скира сообщает, что клуб хочет попрощаться с 20 игроками.

Главный тренер Тьяго Мотта решил, что он не рассчитывает на этих исполнителей.

В этот список в том числе входят: Щенсны, Кьеза, Артур, Маккени, Милик, Де Шильо, Ругани, Костич. Кроме них – еще 12 футболистов, в прошлом сезоне игравших в арендах или в дубле.

Этим летом "Ювентус" купил полузащитников Дугласа Луиса (51,5 млн. евро) и Кефрена Тюрама (20,6 млн.), защитника Хуана Кабаля (12,8 млн) и оформил аренду голкипера Микеле ди Грегорио (4,5 млн. евро).

В то же время клуб продал семерых футболистов на сумму 91 млн евро. Еще двое ушли на правах свободных агентов.

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Ювентус (Турин) Тьяго Мотта Войцех Щенсны Федерико Кьеза
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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