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Йович отклонил два предложения. Нападающий хочет остаться в Милане

Италия

Еще один год контракта

Йович отклонил два предложения. Нападающий хочет остаться в Милане

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сербский нападающий "Милана" Лука Йович получил два предложения от клубов не из Италии. Об этом сообщает Николо Скира.

Однако оба варианта форвард отклонил. Он хочет продолжать играть в “Милане”.

Лука присоединился к "россонери" летом 2023 года на правах свободного агента, подписав контракт на два сезона.

В прошлой кампании Йович провел 30 матчей, в которых отличился девятью голами и одним ассистом.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в семь миллионов евро.

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Милан Лука Йович
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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