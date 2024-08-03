Йович отклонил два предложения. Нападающий хочет остаться в Милане

Сербский нападающий "Милана" Лука Йович получил два предложения от клубов не из Италии. Об этом сообщает Николо Скира.

Однако оба варианта форвард отклонил. Он хочет продолжать играть в “Милане”.

Лука присоединился к "россонери" летом 2023 года на правах свободного агента, подписав контракт на два сезона.

В прошлой кампании Йович провел 30 матчей, в которых отличился девятью голами и одним ассистом.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в семь миллионов евро.