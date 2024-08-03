Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йович отклонил два предложения. Нападающий хочет остаться в Милане
Еще один год контракта
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский нападающий "Милана" Лука Йович получил два предложения от клубов не из Италии. Об этом сообщает Николо Скира.
Однако оба варианта форвард отклонил. Он хочет продолжать играть в “Милане”.
Лука присоединился к "россонери" летом 2023 года на правах свободного агента, подписав контракт на два сезона.
В прошлой кампании Йович провел 30 матчей, в которых отличился девятью голами и одним ассистом.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в семь миллионов евро.
Популярное сейчас
- Не Польша. Известно, где Динамо будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в случае выхода в основной раунд
- Самый перспективный супертяж мира бросил вызов Усику
- Тренер Партизана – журналистам: Вы считали Динамо легким соперником?
- Жирона попрощалась с Довбиком, но в Испании довольны не все. Фанаты Атлетико хейтят агента игрока
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Фехтование. Харлан и команда пробились в полуфинал Олимпиады-2024