Увиделись перед матчем. Довбик дебютировал за Рому в контрольной игре против команды Яремчука

Украинский нападающий Артем Довбик сыграл свой первый матч за "Рому". Футболист получил свое игровое время в контрольном матче с "Олимпиакосом". Довбик провел на поле весь второй тайм, но результативными действиями не отметился.

Игра завершилась со счетом 1:1. Команды обменялись голами с пенальти в первом тайме. Забивали Пеллегрини и Родиней.

Еще один украинский нападающий Роман Яремчук, выступающий за "Олимпиакос", всю игру провел в запасе.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football