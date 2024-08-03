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Увиделись перед матчем. Довбик дебютировал за Рому в контрольной игре против команды Яремчука
Роман, к сожалению, не играл
Фото: Рома
Украинский нападающий Артем Довбик сыграл свой первый матч за "Рому". Футболист получил свое игровое время в контрольном матче с "Олимпиакосом". Довбик провел на поле весь второй тайм, но результативными действиями не отметился.
Игра завершилась со счетом 1:1. Команды обменялись голами с пенальти в первом тайме. Забивали Пеллегрини и Родиней.
???? Artem! pic.twitter.com/6StDCezWSN— AS Roma (@OfficialASRoma) August 3, 2024
Еще один украинский нападающий Роман Яремчук, выступающий за "Олимпиакос", всю игру провел в запасе.
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Dovbyk and Yaremchuk (AS Roma) pic.twitter.com/ixivMMZr3c— Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) August 3, 2024
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