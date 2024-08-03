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Увиделись перед матчем. Довбик дебютировал за Рому в контрольной игре против команды Яремчука

Италия
Обновлено

Роман, к сожалению, не играл

Увиделись перед матчем. Довбик дебютировал за Рому в контрольной игре против команды Яремчука

Фото: Рома

Новина українською

Украинский нападающий Артем Довбик сыграл свой первый матч за "Рому". Футболист получил свое игровое время в контрольном матче с "Олимпиакосом". Довбик провел на поле весь второй тайм, но результативными действиями не отметился.

Игра завершилась со счетом 1:1. Команды обменялись голами с пенальти в первом тайме. Забивали Пеллегрини и Родиней.

Еще один украинский нападающий Роман Яремчук, выступающий за "Олимпиакос", всю игру провел в запасе.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук Артем Довбик Рома
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Вarcelinius
03.08.2024 в 20:48
Ну вот, а шо я вам говорил.
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Комментарии 2
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Вarcelinius
03.08.2024 в 20:48
Ну вот, а шо я вам говорил.
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жажа_the_best (Харьков)
03.08.2024 в 20:31
45 минут и ни одного удара по воротам. Пугающая статистика..
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